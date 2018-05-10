فرصة وحيدة أمام «صلاح» للحاق بـ«ميسي»

10 مايو 2018 - 03:49 م

كشف شبكة "سكاى سبورتس" البريطانية، أن هناك فرصة وحيدة أمام النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، للحاق بالأرجنتيني ليونيل ميسي، فى صراع الحصول على جائزة "الحذاء الذهبى" التى تمنح لأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى دوريات أوروبا خلال موسم واحد.

وذكرت الشبكة البريطانية أن ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسبانى، نجح فى تسجيل 5 أهداف بآخر 3 مباريات خاضها مع برشلونة بمسابقة الدورى الإسبانى "الليجا" ليخطف صدارة قائمة الهدافين من محمد صلاح الذى صام عن التهديف أمام ستوك سيتى وتشيلسى بمسابقة الدورى الإنجليزى ليتوقف رصيده من الأهداف فى "البريميرليج" عند 31 هدفاً خلف ليونيل ميسي صاحب الـ34 هدفاً فى "الليجا".

وأشارت "سكاى سبورتس" إلى أن محمد صلاح يتعين عليه تسجيل 3 أهداف "هاتريك" فى مباراة ليفربول وبرايتون المحدد لها الأحد المقبل بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى من أجل تقاسم الصدارة مع ليونيل ميسى والحفاظ على آماله فى تقاسم الجائزة مع قائد منتخب الأرجنتين الذى يتبقى له مباراتين مع البارسا فى بطولة الدورى أمام ليفانتى وريال سوسيداد.

ويعد لويس سواريز آخر لاعب بالدورى الإنجليزى يفوز بجائزة الحذاء الذهبى والتى تقاسمها قبل 4 سنوات مع كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسبانى بعدما تساوى اللاعبان فى عدد الأهداف المسجلة.

ويتم حسم جائزة الحذاء الذهبى لأفضل هداف فى أوروبا كل عام من خلال ضرب عدد الأهداف فى عدد نقاط 2 أو 1.5 أو 1 وفقا لمستوى الدورى الذى يلعب به اللاعب، وإليكم مستويات الدوريات الكبرى لاحتساب عدد النقاط كالتالى: الدورى الإيطالى (2)، الدورى الإسبانى (2)، الدورى الإنجليزى (2)، الدورى الألمانى (2)، الدورى الفرنسى (2)، الدورى الهولندى (1.5)، الدورى البلجيكى (1.5)، الدورى البلغارى (1.5)، الدورى السويسرى (1.5)، الدورى الأسكتلندى (1.5)، والدورى البرتغالى (1.5).