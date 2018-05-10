السعودية تزف بُشرة سارة للحجاج والمعتمرين

10 مايو 2018 - 04:09 م

كشف رُميح الرُميح، رئيس هيئة النقل العام السعودية، اليوم، الخميس، عن موعد إطلاق مشروع «أجرة الحرم»، والتي من المقرر أن تخدم الحجاج والمعتمرين.

وقال الرُميح في تصريحات صحفية لجريدة"الاقتصادية"، على هامش منتدى "مكة الاقتصادى"، إن إطلاق مشروع سيارة "أجرة الحرم" سيتم بعد ستة أشهر، موضحًا أن المشروع عبارة عن سيارات أجرة ذات هوية مميزة للمنطقة المركزية في مكة المكرمة، تخدم الحجاج والمعتمرين، بهدف تنظيم النقل في المنطقة.

وأكد، أن سيارة أجرة الحرم ستكون بمواصفات معينة، وستزود بشاشات بها جميع اللغات لمساعدة الحجاج والمعتمرين.

وتابع: سيسمح لها بالدخول والخروج من مكة المكرمة وقت المواسم، وسيمنع دخول سيارات الأجرة العادية للمنطقة.

وأعلن الرميح، عن توقيع اتفاقية الأسبوع المقبل مع وزارة "العمل" لتوطين قطاع النقل التعليمي، بعد نجاح توطين قطاع تأجير السيارات.