بالصور.. جامعة المنيا تكرم صحفي «المصريون»

10 مايو 2018 - 04:46 م

كرم الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، عددًا من الصحفيين والإعلاميين من بينهم صحفى جريدة "المصريون" فى حفل المهرجان الإعلامى لمشروعات تخرج قسم الإعلام بكلية الآداب بالجامعة، والذى أقيم مساء أمس على مسرح الجامعة.

وعبر الدكتور "جمال أبو المجد"، عن سعادته بتنظيم هذا المهرجان الذي يعد فرصة للكشف عن طاقات الطلاب الإبداعية فى مجال الإعلام، والاستفادة من خبرات كبار الإعلاميين بمصر، مشيداً بما قدمه الطلاب من مشروعات تخرج هادفة تعبر عن وعيهم وإبداعاتهم.

ووجه رئيس الجامعة طلاب قسم الإعلام إلى التحلى بالصدق والسمات الأخلاقية العالية التى تجعل من الإعلام مصدر ثقة لدى مستمعيه ومشاهديه، لما يقع عليه من دور كبير فى مساندة الشعوب وتحقيق نهضتها ونشر الوعى، مؤكداً أن الكلمة الصادقة هى ضمير الشعب الحر.

وقد أعلن محكمي المهرجان عن فوز الفيلم التسجيلى لشعبة الإذاعة والذى جاء بعنوان "جواهر مدفونة" بالمركز الأول والذى تدور أحداثه حول الموهوبين وتسليط الضوء عليهم بمجالات الابتكار والفن، كما فاز بالمركز الأول بنفس الشعبة مشروع "راديو الجامعة" كما فاز أيضًا بالمركز الأول مشروع تخرج شعبة الصحافة بعنوان "أخبار الجامعة"، وفاز مشروع تخرج "بيها أحلى" الذى يبرز دور المرأة ومكانتها فى المجتمع بالمركز الأول لشعبة العلاقات العامة مناصفة مع مشروع "عافر هتوصل"، كما حصل مشروع "التنظيم" لشعبة العلاقات العامة على الامتياز بدون منافس له.

وخلال الحفل تم تكريم ضيوف المهرجان وتكريم صحفيين المنيا الذين أثروا الحياة الصحفية والإعلامية بالمحافظة، وهم الصحفي باهي الروبي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والصحفي حجاج الحسيني نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، والصحفي علي حسين بجريدة الدستور والصحفي ماجد فهيم بجريدة الرأي وماهر عبد الصبور بجريدة الشروق، وجمال عبد المعز بالمصريون، وحسام زيدان بجريدة المشهد، وعلا الحيني بروزاليوسف، وإسلام فهمي بالوطن، ومحمد نادي بالتحرير، هذا إلي جانب تكريم الإعلامي أحمد حمادة رئيس تليفزيون الصعيد، والإعلامي مدحت يحيي، والإذاعي علي عبد الحكيم رئيس إذاعة شمال الصعيد.

أقيم الحفل بحضور الدكتور مصطفى عبد النبى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد نور الدين السبعاوى عميد كلية الآداب، والدكتورة سلوى أبو العلا الشريف رئيس قسم الإعلام، والدكتور محمد سعد إبراهيم عميد المعهد الدولى للإعلام بأكاديمية الشروق، والدكتور محمد زين عميد كلية الإعلام بجامعة بنى سويف، والدكتور حسن على العميد السابق لكلية الإعلام جامعة السويس، والإعلامي محمد سعيد محفوظ، والإعلامي محمد حسان بالتلفزيون المصرى، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين بالمنيا.