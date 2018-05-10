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نائب لوزير التموين:

معاش الفقراء يكفي لشراء كيلو ونصف أرز يوميًا

الحياة السياسية

النائب عاطف عبدالجواد
النائب عاطف عبدالجواد

خالد الشرقاوي

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وزير التموين

رمضان

ارتفاع الأسعار

تقدم النائب عاطف عبدالجواد، ببيان عاجل لوزير التموين، اليوم الخميس، بشأن زيادة أسعار السلع الإستراتيجية، موضحا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا بالتزامن مع حلول شهر رمضان، فالأرز وصل سعره أكثر من 12 جنيهًا.

وأضاف "عبدالجواد"، في بيانه: "هذا يعني أن معاش الفقراء أو معاش تكافل وكرامة يشتري كل يوم كيلو ونصف رز لمدة الشهر"، متسائلاً: "هل هذا الأمر يرضي وزير التموين؟".

وأشار إلى أن "الفقراء هم من يدفعون فاتورة الإصلاح الاقتصادي وهذه المعاشات المخصصة للفقراء والتكافل والكرامة وحتى معاشات الموظفين في ظل هذه الأسعار أصبحت عبئًا ثقيلًا".

وتابع: "نسمع أنين الفقراء اليومي بالأسواق والمحلات وهم يحدثون أنفسهم عما يجدونه من صعوبة في توفير لقمة عيش كريمة لأولادهم خاصة في دخول شهر الصوم عليهم".

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