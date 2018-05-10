مهاتير محمد يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء ماليزيا

10 مايو 2018 - 05:11 م

أدّى مهاتير محمد، الخميس، اليمين الدستورية رئيسا لوزراء ماليزيا، بعد فوز التحالف الذي يقوده بالانتخابات العامة.

وذكرت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية "برناما" أن مهاتير (92 عاما) أدى اليمين أمام ملك البلاد، محمد الخامس، في القصر الملكي بالعاصمة كوالالمبور.

وحضر مراسم حلف اليمين، رئيس المحكمة العليا، تون راوس شريف، والسكرتير العام للحكومة علي حمسا.

وبذلك، يصبح مهاتير محمد، سابع رئيس وزراء للبلاد، منذ استقلال ماليزيا عن الاستعمار البريطاني عام 1957.

وسبق أن تولى مهاتير رئاسة وزراء بلاده خلال الفترة بين يوليو 1981 وأكتوبر 2003، حيث قدم استقالته "طواعية".

والأربعاء، أظهرت نتائج رسمية من لجنة الانتخابات الوطنية بماليزيا، فوز تحالف "الأمل" المعارض بقيادة مهاتير محمد، بأغلبية مقاعد البرلمان خلال الانتخابات العامة.

وحصد تحالف "مهاتير" 122 مقعدًا (50 بالمائة + 1)، مقابل حصول تحالف الجبهة الوطنية (الائتلاف الحاكم السابق) على 76 مقعدًا، من إجمالي المقاعد البالغ عددها 222.

وعاد "مهاتير" إلى السياسة منذ عامين كمعارض لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق.