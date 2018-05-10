» سموحة يهدد بالانسحاب من نهائي الكأس

10 مايو 2018 - 05:46 م

هدد محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، بالانسحاب من مباراة الزمالك، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب برج العرب، في نهائي بطولة كأس مصر.



وقال فرج عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى على "فيس بوك"، "بعد إعلان اتحاد كرة القدم رسميا الموافقة على إقامة نهائى الكاس بطاقم تحكيم أجنبى، وقيامه بإرسال خطابات للاتحادات الكروية المختلفة لن نقبل بتراجعه عن ذلك، ويعلن مجلس إدارة نادى سموحة تمسكه بقرار اتحاد كرة القدم خاصة بعد دفع قيمة استقدام الحكام الأجانب بشيك للاتحاد المصرى لكرة القدم، ولن يلعب سموحة المباراة إلا طبقا لما هو متفق علية بقيادة حكام أجانب".