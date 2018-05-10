  • الخميس 10 مايو 2018
  • بتوقيت مصر06:27 م
بحث متقدم
الإعلامي السعودي عبدالرحمن الراشد

13 شرطًا لموافقة عبدالرحمن الراشد على إدارة«الجزيرة»

ياسر أبو هلالة

استقالة مدير عام قناة «الجزيرة»

حريق هائل (أرشيفية)

إصابة العشرات في احتراق 30 منزلًا بالمنيا

"مهاتير محمد" يطالب بإقالة رئيس الوزراء

مهاتير محمد يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء ماليزيا

الإعلام المصري

تغييرات في الخارطة الإعلامية بعد رمضان

عبد الحكيم بلحاج

بريطانيا تعتذر رسميًا لأحد قادة ثورة ليبيا

مكة المكرمة

السعودية تزف بُشرة سارة للحجاج والمعتمرين

صورة الخبر

صحيفة إسرائيلية تدافع عن المصريين الحاضرين ذكرى «التأسيس»

صلاح وميسي

فرصة وحيدة أمام «صلاح» للحاق بـ«ميسي»

الداخلية

الداخلية تزف بشرى سارة للمسجونين

سموحة يهدد بالانسحاب من نهائي الكأس

الرياضة

سموحة
سموحة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

لهذا السبب.. "فرج عامر" يشكر جماهير الأهلي

#

كوميكسات ساخرة بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي

#

بالفيديو.. "مرتضى" يحرج أحمد موسى على الهواء

#

20 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة الأسيوطي

المصريون

الزمالك

سموحة

هدد محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، بالانسحاب من مباراة الزمالك، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب برج العرب، في نهائي بطولة كأس مصر.

وقال فرج عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى على "فيس بوك"، "بعد إعلان اتحاد كرة القدم رسميا الموافقة على إقامة نهائى الكاس بطاقم تحكيم أجنبى، وقيامه بإرسال خطابات للاتحادات الكروية المختلفة لن نقبل بتراجعه عن ذلك، ويعلن مجلس إدارة نادى سموحة تمسكه بقرار اتحاد كرة القدم خاصة بعد دفع قيمة استقدام الحكام الأجانب بشيك للاتحاد المصرى لكرة القدم، ولن يلعب سموحة المباراة إلا طبقا لما هو متفق علية بقيادة حكام أجانب".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

موقفنا من الصراع الإيراني الإسرائيلي في سوريا

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (2ـ 2)

محمود سلطان

الفرجة من النافذة الضيقة

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» التحفظ علي مكملات غذائية ببعثة المنتخب
» مداهمة أحد مراكز الدروس الخصوصية لطلاب «تجارة حلوان»
» سموحة يهدد بالانسحاب من نهائي الكأس
» «ترامب» يعلن موعد ومكان لقائه بزعيم كوريا الشمالية
» مصرع 32 شخصًا في انهيار سد بكينيا
» الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع «بن شرقي»
» مفاجأة.. الذهب يرتفع لهذا الرقم
» «روني» يقترب من الانتقال للدوري الأمريكي
» حبس تاجر آثار 15 يومًا بمركز ملوى
» أول الراحلين عن الزمالك الصيف المقبل
» شاب يقتل عاملا ضبطه مع عشيقته

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • مغرب

    06:45 م

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء