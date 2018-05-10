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مداهمة أحد مراكز الدروس الخصوصية لطلاب «تجارة حلوان»

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نجاح لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة أحد مراكز إعطاء الدروس الخصوصية لطلاب كلية التجارة بجامعة حلوان. 

وأوضح التقرير، الذى  قدمه سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة للوزير، قيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة مقر سنتر ستار الكائن في 24 أ شارع أبو المحاسن الشاذلي بالمهندسين، وتوصلت اللجنة إلى سيدة حاصلة على الدكتوراه تعطي درسا خصوصيًا لطلاب الفرقة الثالثة والرابعة بتجارة حلوان.

هذا وقد قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قرر الوزير إغلاق المقر لاستخدامه في إعطاء دروس خصوصية بالمخالفة للقانون، ومخاطبة اللواء محافظ الجيزة للتوجيه بغلق المقر المذكور. 

ووجه :عبد الغفار" بضرورة تكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة خلال الفترة المقبلة لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تستخدم في إعطاء دروس خصوصية لطلاب الجامعات بالمخالفة للقانون.

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