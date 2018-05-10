» التحفظ علي مكملات غذائية ببعثة المنتخب

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رفع الأثقال

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المطار

عثر رجال جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، على كمية كبيرة من المكملات الغذائية بحوزة أفراد بعثة منتخب رفع الأثقال، فور وصولهم المطار قادمين من معسكر خارجى.

أثناء إنهاء إجراءات وصول بعثة منتخب رفع الأثقال، عثر رجال جمارك المطار على كميات كبيرة من المكملات الغذائية فى حقائب اللاعبين، وبسؤالهم أقروا بأنها تخص الاتحاد، إلا أنهم لم يقدموا خطابا رسميا من الاتحاد المصرى يفيد باستيراد شحنة المكملات الغذائية، فتحفظت الجمارك على الحقائب، لحين استلام إخطار من الاتحاد يفيد بأن هذه الأدوية لصالحه، أو يتم تحصيل الجمارك المستحقة عليها.

وكانت بعثة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال، قد انتهت من معسكر مغلق بآذربيجان استمر من 20 أبريل وحتى 10 مايو، استعدادا للمشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر لها شهر يونيو المقبل بإسبانيا.



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