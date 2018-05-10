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القصة الكاملة لبراءة طفل من تهمة «تقبيل» زميلته

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الطفل
الطفل

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أثارت واقعة محاكمة طفل في الرابعة من عمره في مصر؛ بتهمة "الاعتداء" على زميلته موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتردد شائعات عن أن الطفل كان متهمًا بـ"تقبيل" زميلته.

وكانت محكمة الأحداث بدمنهور، قد قضت أمس الأربعاء، ببراءة أصغر طفل متهم بقضية "اعتداء" في مصر، في واقعة فريدة من نوعها.

ونفى "عماد عبد اللاه"، محامي الطفل "محمد مدكور"، "4 سنوات"، المتهم بتقبيل طفلة داخل الفصل بالبحيرة، صحة ما تردد عن تحرش الطفل بالطفلة، موضحًا أن المحضر الذي حرره والد الطفلة اتهم الطفل بضرب ابنته.

وأضاف "محامي الطفل" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، أن محكمة الأحداث بدمنهور بالبحيرة برأت الطفل من واقعة الاعتداء بالضرب على الطفلة.

ومن جانبه، قال سامح مدكور: والد الطفل "محمد" عشت فترة صعبة خلال الأيام الماضية بسبب تحريات المباحث، واصطحبت الطفل إلى المحكمة، والقاضي سألني: مين ده؟ فقلت له: ده محمد المتهم في القضية، فنظر له وظل يضحك، وقام بمصافحته، وقال لي: خد ابنك وامشي، وبعد خروجنا من قاعة المحكمة، فوجئنا بالناس بتضحك وتستغرب.

وتعود وقائع القضية حينما تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط المباحث بقسم شرطة حوش عيسى، من والد الطفلة "م. م. ش" 4 سنوات، باتهام زميلها "م. م" 4 سنوات، بمدرسة عبد العظيم بديوي الابتدائية، بتاريخ 6 ديسمبر 2017، بالتعدي عليها بالضرب. 
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