انطلاق أول مهرجان دولي لـ«الكسكسي» بالجزائر

10 مايو 2018 - 06:43 م

انطلقت فعاليات الدورة الأولى لـ"المهرجان الدولي للكسكسي"، الطبق التقليدي الشهير في البلاد، اليوم الخميس، بالجزائر، في خطوة هي الأولى من نوعها على المستوى الدولي، وفق القائمين عليه.

وجرى افتتاح المهرجان الذي يستمر 3 أيام، في "قصر رياس البحر" بالعاصمة الجزائر، بحضور ممثلين عن وزارة الثقافة ورئيس بلدية الجزائر الوسطى بطاش عبد الحكيم، وطباخين من الجزائر ودول المغرب العربي، ودول أخرى أجنبية، بحسب مراسل الأناضول.

وينظم المهرجان في نسخته الأولى برعاية وزارتي الثقافة والشباب والرياضة الجزائريتين، بالتنسيق مع شركتي Nexus Corp Algeria و Chihra Prod (خاصتين).

ويعدّ "الكسكسي" وجبة رئيسية معروفة منذ القدم تصنع من طحين القمح أو الذرة في شكل حبيبات صغيرة ويتناول بالملاعق أو باليد، كما يطبخ بالبخار و"تضاف إليه الخضار والمرق واللحم أو الحليب حسب الأذواق".

وشهد الافتتاح تنظيم معرض خاص بأنواع مختلفة لطبق "الكسكس" الواسع الانتشار والشهرة في الجزائر ودول المغرب العربي الأخرى كتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا إلى جانب تنظيم معرض للصناعة الحرفية كالملابس والفخار وأدوات الطبخ والأكل التقليدية مثل الملاعق والصحون وغيرها.

وقدم في اليوم الأول عرض "cook show "خاصة بطهي الكسكس الجزائري الذي يختلف من منطقة لأخرى، فضلا عن تنظيم مسابقة وطنية حول أفضل طبق "كسكس" تفرز 5 فائزين بها.

وأعلن المنظمون بحسب البرنامج الذي اطّلعت عليه "الأناضول"، عن تنظيم مسابقة "ماستر كلاس" لأحسن طبق كسكسي بين أربع مترشحين من طلبة المدرسة العليا للفندقة والسياحة بالجزائر (حكومية).

وقال محمد أمين ميرين، رئيس شركة "نيكزس كورب" المشاركة بالحدث، في تصريح صحفي، إنّ "الغاية من المهرجان هو الحفاظ على التراث اللامادي والمادي للجزائر وللمغرب العربي".

وينتشر طبق "الكسكسي" في كل من الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا، إضافة إلى مصر، وتجاوزت شهرته حدود هذه الدول.

و"الكسكسي" أو "الكسكس" أو "سيكسو" هي كلمة أمازيغية ذكرها أبوبكر بن دريد (البصرة/العراق/838م) في كتاب "جمهرة اللغة" في القرن العاشر للميلاد.

وكانت دول المغرب العربي، قد أعلنت عزمها إدراج طبق "الكسكسي" التقليدي الشهير، ضمن قائمة التراث العالمي، باعتباره تراثاً مشتركاً، في تعاون هو الأول من نوعه.

وكشف سليمان حاشي، مدير المركز الجزائري للبحوث في عصور ما قبل التاريخ، وعلم الإنسان (حكومي) عن لقاء يجمع في ربيع 2018 خبراء من دول المغرب العربي للتنسيق بشأن الخطوة، وفق وكالة "الأناضول".

ولم يتضح على الفور الأفق الزمني الذي تعتزم فيه الدول المغاربية التقدم بهذا الطلب رسمياً لليونسكو للنظر فيه.



