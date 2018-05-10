إخلاء سبيل قيادي سلفي بارز

10 مايو 2018 - 06:52 م

أخلت الأجهزة الأمنية، منذ قليل، سبيل الداعية السلفي الشيخ هشام مشالي القيادي بـ "الجبهة السلفية"، وسكرتير لجنة الشباب بـ "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"، التي تشكلت من علماء ودعاة إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وكانت قوات الأمن ألقت مساء الخميس 9 نوفمبر 2017، القبض على مشالي، للمرة الثانية منذ 2013.

وقال أشرف عبد المنعم القيادي بـ "الجبهة السلفية" :" لله الحمد د.هشام مشالي إخلاء سبيل بكفالة".

وقضى مشالي أكثر من عام في السجن قبل أن يتم الإفراج عنه في أغسطس 2016 مع مجموعة من التيار السلفي؛ أبرزهم الشيخ محمود شعبان.

ويتعرض إسلاميون موالون للرئيس الأسبق محمد مرسي للملاحقة الأمنية منذ الإطاحة به في صيف 2013.