«غالي» يعلن عن خليفته في الأهلي

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المصريون

الاهلى

حسام غالي

كشف حسام غالي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن خليفته في الملاعب، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المقام في أبو ظبي قبل مهرجان اعتزاله.

وقال "غالي"، في المؤتمر الصحفي، «غير مقتنع بفكرة أن لاعبًا يكون امتدادًا لآخر، ولكن أرى كريم نيدفيد لاعبًا رائعًا وأحبه كثيرًا على المستوى الشخصي».

وتابع: «كما أن أحمد حمدي وأكرم توفيق مبشران للغاية وأمامهم مستقبل رائع داخل الملاعب».

ويستعد الأهلي لمواجهة أياكس الهولندي غدا الجمعة على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.



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