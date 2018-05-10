» إيقاف «توران» 16 مباراة بالدوري التركي

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توران

قرر اتحاد الكرة التركي لكرة القدم، إيقاف أردا توران لاعب فريق باشاك شهير الحالى والمعار من برشلونة الإسبانى 16 مباراة، لسوء السلوك ضد الحكام.

وترجع واقعة أردا توران إلى المباراة التى تعادل فيها باشاك شهير مع سيفاس سبور 1 – 1، يوم الجمعة الماضى ضمن منافسات الجولة 32 من الدورى التركى، بعد قيام اللاعب بالاعتداء على الحكم المساعد الذى رفض احتساب مخالفة لمصلحته، ليقوم حكم المباراة بطرده مباشرة.

وبذلك سيغيب توران عن فريقه فى مواجهتى أنطاليا سبور وقاسم باشا فى نهاية الموسم الجارى، بالإضافة إلى 14 مباراة فى الموسم المقبل.

وكان أردا توران صاحب الـ 31 عاما قد انضم لصفوف فريق باشاك شهير خلال الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة من فريق برشلونة لمدة موسم ونصف.  

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