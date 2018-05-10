» بالفيديو.. «الشحات» أفضل لاعب في الدوري الإماراتي

10 مايو 2018 - 07:58 م

تُوج حسين الشحات، صانع ألعاب فريق العين، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي باختيار الجماهير، وذلك بعد تألقه اللافت مع فريقه العين، منذ انضمامه إليه فى يناير الماضى، قادمًا من مصر المقاصة.

وتسلم حسين الشحات جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإماراتى باختيار الجماهير فى الحفل الذى أقامه الاتحاد الإماراتى لكرة القدم، لتوزيع جوائز الأفضل فى الموسم 2017 / 2018.

وتُوج حسين الشحات مع العين بالثنائية المحلية الدورى وكأس رئيس الدولة، إذ كان له دور بارز فى التتويج بالبطولتين بعد تقدميه مستويات رائعة للغاية مع الزعيم حيث خاض معه 11 مباراة فى بطولة الدورى سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11 هدفا.