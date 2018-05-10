  • الخميس 10 مايو 2018
  • بتوقيت مصر08:12 م
بحث متقدم
جانب من الحفل

احتفال صاخب بتركيا في ذكرى إعلان «دولة إسرائيل»

برلماني :"قانون الصحافة والإعلام من أولويات البرلمان"

هذه حقيقة حل البرلمان عقب أداء «السيسي» اليمين

أرشيفية

مصر تُجمد «أرضًا قطرية» بمساحة 29 مليون متر مربع

عبدالشافي محمد

رحيل د. عبدالشافي محمد عضو هيئة كبار العلماء

العثور على طفل في صندوق قمامة

«القمامة» مقابر المفقودين.. وملجأ أطفال السفاح

الشيخ هشام مشالي

إخلاء سبيل قيادي سلفي بارز

الإعلامي السعودي عبدالرحمن الراشد

13 شرطًا لموافقة عبدالرحمن الراشد على إدارة«الجزيرة»

ياسر أبو هلالة

استقالة مدير عام قناة «الجزيرة»

الإعلام المصري

تغييرات في الخارطة الإعلامية بعد رمضان

ليفربول

للمرة السابعة.. «صلاح» لاعب الشهر في ليفربول

نائب:

هذه حقيقة حل البرلمان عقب أداء «السيسي» اليمين

آخر الأخبار

برلماني :"قانون الصحافة والإعلام من أولويات البرلمان"
البرلمان

حسن علام

أخبار متعلقة
#

مباحثات بين "السيسي" و"موسيفني" في الاتحادية اليوم

#

تعليق ناري من "مفيد فوزي" على "الحوت الأزرق"

#

«السيسي» أول رئيس يؤدي اليمين أمام البرلمان منذ 13عامًا

#

طلب هام من "أديب" لـ"السيسي" بشأن مدته الرئاسية

رمضان

إعلان

رامز جلال

رامز تحت الصفر

برنامج رامز جلال

نفى سامي المشد، عضو مجلس النواب، ما تردد عن وجود اتجاه لحل مجلس النواب، عقب أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية، لولاية رئاسية ثانية في مطلع يونيو المقبل.

وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف المشد، أن "ما يتردد عن حل البرلمان عار تمامًا من الصحة، ولا يُعدو كونه شائعات ومزاعم، الهدف منها زعزعة استقرار الدولة، وإثارة حالة من الجدل والبلبلة بين المواطنين".

كانت تقارير إعلامية، أشارت إلى أنه سيتم حل مجلس النواب الحالي، عقب حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية، غير أنها لم تذكر أسباب ومبررات تلك الخطوة المحتملة.

عضو مجلس النواب، قال إن "هناك أسلحة كثيرة تستخدمها دول معادية لمصر وجهات ومنظمات دولية، ومن بين تلك الأساليب الشائعات، والتي تم استخدامها خلال الفترة الماضية بشكل مكثف".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

موقفنا من الصراع الإيراني الإسرائيلي في سوريا

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (2ـ 2)

محمود سلطان

عودة مهاتير محمد

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. «الشحات» أفضل لاعب في الدوري الإماراتي
» إيقاف «توران» 16 مباراة بالدوري التركي
» التحفظ علي مكملات غذائية ببعثة المنتخب
» مداهمة أحد مراكز الدروس الخصوصية لطلاب «تجارة حلوان»
» للمرة السابعة.. «صلاح» لاعب الشهر في ليفربول
» إصابة العشرات في احتراق 30 منزلًا بالمنيا
» سموحة يهدد بالانسحاب من نهائي الكأس
» رحيل د. عبدالشافي محمد عضو هيئة كبار العلماء
» «ترامب» يعلن موعد ومكان لقائه بزعيم كوريا الشمالية
» مهاتير محمد يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء ماليزيا
» بريطانيا تعتذر رسميًا لأحد قادة ثورة ليبيا

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عشاء

    08:15 م

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون