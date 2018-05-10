«صلاح»: متحمس لمواجهة ريال مدريد

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أكد النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، أنه متحمس لمواجهة ريال مدريد الإسباني، في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح للموقع الرسمي لليفربول بمناسبة حصوله على لاعب شهر أبريل في الفريق للمرة السابعة في الموسم الجاري: «لا زالت هناك مباراتان كبيرتان قبل النهائي، أنا متحمس جدًا للعب آخر مباريات الموسم يوم الأحد، ونهائي دوري الأبطال، الجميع متحمس في المدينة، وكذلك نحن».

وعن فوزه بالجائزة أوضح: «أنا سعيد للفوز بها مرة أخرى، لا أتذكر تحديدًا أهداف شهر إبريل، لكنني دائمًا ما أسعد بمساعدة الفريق وإحراز الأهداف».


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