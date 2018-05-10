  • الخميس 10 مايو 2018
  • بتوقيت مصر08:11 م
بحث متقدم
جانب من الحفل

احتفال صاخب بتركيا في ذكرى إعلان «دولة إسرائيل»

برلماني :"قانون الصحافة والإعلام من أولويات البرلمان"

هذه حقيقة حل البرلمان عقب أداء «السيسي» اليمين

أرشيفية

مصر تُجمد «أرضًا قطرية» بمساحة 29 مليون متر مربع

عبدالشافي محمد

رحيل د. عبدالشافي محمد عضو هيئة كبار العلماء

العثور على طفل في صندوق قمامة

«القمامة» مقابر المفقودين.. وملجأ أطفال السفاح

الشيخ هشام مشالي

إخلاء سبيل قيادي سلفي بارز

الإعلامي السعودي عبدالرحمن الراشد

13 شرطًا لموافقة عبدالرحمن الراشد على إدارة«الجزيرة»

ياسر أبو هلالة

استقالة مدير عام قناة «الجزيرة»

الإعلام المصري

تغييرات في الخارطة الإعلامية بعد رمضان

ليفربول

للمرة السابعة.. «صلاح» لاعب الشهر في ليفربول

بالفيديو والصور..

احتفال صاخب بتركيا في ذكرى إعلان «دولة إسرائيل»

عرب وعالم

جانب من الحفل
جانب من الحفل

المصريون

أخبار متعلقة
#

إعلام إسرائيل يكشف تفاصيل احتفال «ريتز كارلتون»

#

سفير مصر بتل أبيب يشارك في مؤتمر «الأمن القومي لإسرائيل»

#

رجل أعمال مصري يشارك في تقطيع «تورتة» حفل إسرائيل

#

بالصور.. إسرائيل تحيي ذكرى شهداء مصر في حرب النكبة

إسرائيل

تركيا

استقلال

حفل

عقدت القنصلية الإسرائيلية في تركيا أمس الأربعاء، حفلًا صاخبًا في اسطنبول بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس دولة إسرائيل "المزعومة"..

وحضر الحفل الذي اشتمل على أغاني وعروض فنية، القنصل العام الإسرائيلي في اسطنبول، يوس ليفي سفري.

تمتع المشاركون في الاحتفال بتناول وجبة احتفالية ومشاهدة عرض غنائي للمطربة الإسرائيلية المشهورة، سبير سبان، التي غنت النشيدين الوطنيين الإسرائيلي والتركي، بينما كان علما البلدين مرفوعين جنبا إلى جنب .

في ظل العلاقات غير المستقرة بين إسرائيل وتركيا، والأزمات التي حدثت بينهما في السنوات الماضية، فإن إجراء احتفال بمناسبة عيد استقلال إسرائيل في إسطنبول ليس أمرا مفهوما ضمنا. فقبل نحو عام ونصف فقط، استُئنفت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ووقع كلاهما على اتفاق تسوية، وذلك بعد ست سنوات من قطع العلاقات بينهما بعد حادثة أسطول "مرمرة"، حسب موقع"المصدر".

واحتفلت القاهرة هذا الأسبوع أيضا بعيد استقلال إسرائيل الـ 70، برئاسة السفير الإسرائيلي في مصر، وشارك في الحفل مئات المدعوين من بينهم ممثلون عن الحكومة المصرية.

وتمتع الحضور بتناول وجبات مميّزة إسرائيلية، أعدها الشيف المشهور، شاؤول بن إدرات.

وقال السفير الإسرائيلي، دافيد جبرين، في الحفل: "تشكل الشراكة القوية بين إسرائيل ومصر مثالا يحتذى به لتخطي النزاعات الإقليمية والدولية في يومنا هذا أيضا".






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

موقفنا من الصراع الإيراني الإسرائيلي في سوريا

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (2ـ 2)

محمود سلطان

عودة مهاتير محمد

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. «الشحات» أفضل لاعب في الدوري الإماراتي
» إيقاف «توران» 16 مباراة بالدوري التركي
» التحفظ علي مكملات غذائية ببعثة المنتخب
» مداهمة أحد مراكز الدروس الخصوصية لطلاب «تجارة حلوان»
» إصابة العشرات في احتراق 30 منزلًا بالمنيا
» سموحة يهدد بالانسحاب من نهائي الكأس
» «ترامب» يعلن موعد ومكان لقائه بزعيم كوريا الشمالية
» بريطانيا تعتذر رسميًا لأحد قادة ثورة ليبيا
» مصرع 32 شخصًا في انهيار سد بكينيا
» الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع «بن شرقي»
» مفاجأة.. الذهب يرتفع لهذا الرقم

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عشاء

    08:15 م

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون