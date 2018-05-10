» معركة بالأسلحة بين طلاب مدرسة إعدادي بالهرم

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مدرسة

إصابات

مشاجرة

بلاغ

سلاح ابيض

شهدت مدرسة إعدادية بمنطقة كفر الجيل بالهرم، مشاجرة بين عدد من الطلاب، مما أسفر عن إصابة طالب بجرح قطعى بالوجه، حيث اعتدى عليه زميله بسلاح أبيض، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى الرائد محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الطلاب بمدرسة إعدادى بمنطقة كفر الجبل.

وبإجراء التحريات تبين أن طالب يدعى " م. ر "، اعتدى على طالب يدعى "م. ص"، بسلاح أبيض، فسبب له جرحًا قطعيًا بوجهه، بسبب خلافات سابقة بينهما.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطالب المتهم، وتولت النيابة التحقيق.



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