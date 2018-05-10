  • الخميس 10 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:48 م
بحث متقدم
فوانيس رمضان

معركة سلفية - أزهرية حول «زينة وفانوس رمضان»

أرشيفية

غدًا.. تذكرة المترو من 3 لـ 7 جنيهات

مدينة القدس

مصر ترفض دعوة للمشاركة في حفل نقل السفارة الأمريكية للقدس

طارق شوقي وزير التعليم

نظام التعليم الجديد يتصدى لـ«التجريبية» من أجل «اللغات»

جانب من الحفل

احتفال صاخب بتركيا في ذكرى إعلان «دولة إسرائيل»

برلماني :"قانون الصحافة والإعلام من أولويات البرلمان"

هذه حقيقة حل البرلمان عقب أداء «السيسي» اليمين

أرشيفية

مصر تُجمد «أرضًا قطرية» بمساحة 29 مليون متر مربع

ياسر أبو هلالة

استقالة مدير عام قناة «الجزيرة»

الإعلام المصري

تغييرات في الخارطة الإعلامية بعد رمضان

الإعلامي السعودي عبدالرحمن الراشد

13 شرطًا لموافقة عبدالرحمن الراشد على إدارة«الجزيرة»

بالفيديو.. مرتضى: رئيس سموحة يُمارس «الإرهاب»

الرياضة

مرتضى وفرج عامر
مرتضى وفرج عامر

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تعليق "منصور" على رفض "آل الشيخ" رئاسة الزمالك

#

"مرتضى" يرفع رآية العصيان في وجه وزير الرياضة

#

"مرتضى" لـ"العتال": لن أجلس معك يا مزور

#

فرج عامر لـ«مرتضى منصور»:«احترم نفسك»

رئيس

المصريون

الزمالك

سموحة

أبدى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، استياءه الشديد من تصريحات فرج عامر، رئيس سموحة، خاصة أن فريقه وصل لنهائي كأس مصر بحكام مصريين.

ووجه رئيس الزمالك رسالة لفرج عامر قال فيها: «أنت صديقي العزيز، ولكن ما تفعله إرهاب للحكام، وسنتناول العشاء سويا بعد المباراة التي ستجمع الزمالك وسموحة يوم الثلاثاء المقبل في نهائي كأس مصر».

أضاف "منصور"، فى تصريحات تليفزيونية لقناة on sport مع الإعلامى سيف زاهر، أن رئيس سموحة قال له خلال إحدى المداعبات التى حدثت بينهما فى الفترة الماضية: «فريق الأسيوطى معاه جن.. وحصل على 19 ركلة جزاء».

وتابع رئيس الزمالك: «90 دقيقة بين سموحة والأسيوطى فى قبل نهائى كأس مصر وأنا قاعد مستغرب الكرة رايحة جاية لوحدها، فكلمت رئيس سموحة قولتله أنت شغلت معاك أم نجيب المرة دي؟» تهكمًا عليه فى اللجوء لأعمال السحر.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

موقفنا من الصراع الإيراني الإسرائيلي في سوريا

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (2ـ 2)

محمود سلطان

عودة مهاتير محمد

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. إنجاز جديد لـ«صلاح» مع ليفربول
» "غالي": أتمنى مشاركة «أبوتريكة» في مباراة اعتزالي
» «برهامي» يرد على دفع الفواتير من فوائد البنوك
» بالفيديو.. مرتضى: رئيس سموحة يُمارس «الإرهاب»
» «صلاح»: متحمس لمواجهة ريال مدريد
» معركة بالأسلحة بين طلاب مدرسة إعدادي بالهرم
» الخزانة الأمريكية تعلن عقوبات جديدة ضد إيران
» بالفيديو.. «الشحات» أفضل لاعب في الدوري الإماراتي
» إيقاف «توران» 16 مباراة بالدوري التركي
» التحفظ علي مكملات غذائية ببعثة المنتخب
» مداهمة أحد مراكز الدروس الخصوصية لطلاب «تجارة حلوان»

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • فجر

    03:33 ص

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون