غدًا.. تذكرة المترو من 3 لـ 7 جنيهات

10 مايو 2018 - 09:00 م

وزعت إدارة مترو الأنفاق على المحطات منشور جديد يوضح الزيادة الجديدة في أسعار التذاكر، والتي ستبدأ من 3 جنيهات وحتى 7 جنيهات للتذكرة.

ومن المقرر أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة بدءًا من غد الجمعة على أن يكون الحد الأدنى للتذكرة 3 جنيهات من محطة إلى 9 محطات و5 جنيهات من 9 إلى 16 محطة و7 جنيهات لأكثر من ذلك.

وكانت وزارة النقل وإدارة مترو الأنفاق قامت بدراسة زيادة أسعار تذكرة المترو لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات بعد تعرض المترو لخسائر تقدر بنحو 250 مليون جنيه سنويا.

وكانت أسعار المترو شهد زيادة العام الماضي من جنيه للتذكرة إلى 2 جنيه.