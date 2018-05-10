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"غالي": أتمنى مشاركة «أبوتريكة» في مباراة اعتزالي

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ابوتريكة وغالي
ابوتريكة وغالي

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المصريون

الاهلى

حسام غالي

غالى

ابو تريكة

أعرب حسام غالي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أمنيته بمشاركة محمد أبوتريكة نجم الفريق والمنتخب الوطني، في مباراة اعتزاله، المقرر لها غدًا، الجمعة، أمام أياكس الهولندي، بملعب هزاع بن زايد.

وكتب «غالي»، عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «سيبقي أبو تريكة أفضل وأنقي قلب تتعامل معه في حياتك سيبقي صاحب الخلق الراقي عند الاختلاف.. أبوتريكة رمز وقدوه ونجم ومن الواجب أن يقدر ويعطي مكانته لا أن يتهم بتهم أبعد ما يكون عنها وأتمنى أن يشاركني غدا في مباراة الاعتزال فوجوده فخر لأي مكان يتواجد فيه».



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