» "غالي": أتمنى مشاركة «أبوتريكة» في مباراة اعتزالي

10 مايو 2018 - 09:00 م

أعرب حسام غالي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أمنيته بمشاركة محمد أبوتريكة نجم الفريق والمنتخب الوطني، في مباراة اعتزاله، المقرر لها غدًا، الجمعة، أمام أياكس الهولندي، بملعب هزاع بن زايد.

وكتب «غالي»، عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «سيبقي أبو تريكة أفضل وأنقي قلب تتعامل معه في حياتك سيبقي صاحب الخلق الراقي عند الاختلاف.. أبوتريكة رمز وقدوه ونجم ومن الواجب أن يقدر ويعطي مكانته لا أن يتهم بتهم أبعد ما يكون عنها وأتمنى أن يشاركني غدا في مباراة الاعتزال فوجوده فخر لأي مكان يتواجد فيه».

سيبقي أبو تريكة أفضل وأنقي قلب تتعامل معه في حياتك سيبقي صاحب الخلق الراقي عند الأختلاف أبو تريكة رمز وقدوه ونجم ومن الواجب أن يقدر ويعطي مكانته لا أن يتهم بتهم أبعد ما يكون عنها وأتمني أن يشاركني غدا في مبارات الأعتزال فوجوده فخر لأي مكان يتواجد فية . — Husam Ghaly (@HusamGhaly) 10 مايو 2018

