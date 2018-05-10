» «برهامي» يرد على دفع الفواتير من فوائد البنوك

10 مايو 2018 - 09:05 م

أفتى الدكتور ياسر برهامي القيادي بالدعوة السلفية ،على سؤال حول دفع فواتير الكهرباء والمياه من فوائد البنوك الربوية، بضرورة التصدق مقابل أموال الفواتير التي يتم دفعها من فوائد البنوك "الربوية".

وكان برهامي يرد على سؤال عبر موقع "أنا سلفي" يقول صاحبه: "أنا أسكن مع أبي وإخوتي في بيتٍ واحدٍ، وكل منا له سكن مستقل، لكن أبي هو الذي يقوم بدفع كل فواتير البيت مِن المياه الكهرباء والتليفون وغيره، وهو للأسف يدفع ذلك مِن فوائد البنوك الربوية، وهذا كمساعدةٍ مِن أبينا لنا لصعوبة العيش والحياة".

وأضاف: والسؤال: هل علينا نحن ذنب في ذلك؟ خصوصًا مع أننا ننصحه بترك التعامل مع البنوك"، مشيرًا إلى أنه "هو يدفع لنا هذه الفواتير مِن سنين طويلة، فهل علينا نحن دفع شيء مِن هذا المال مع صعوبة هذا الأمر بالنسبة لنا؟ أم أن هذا في ذمة الوالد لا في ذمتنا نحن؟".

ورد برهامي: "فمَن استطاع منكم أن يتصدق بنصيبه مِن الفواتير التي دُفعت مِن الفوائد الربوية؛ لزمه ذلك، كما أن فالأمر في ذمته، لكن يلزمكَ ما عليك، فإن لم تفعل تصدقتَ بقيمته".