مصر ترفض دعوة للمشاركة في حفل نقل السفارة الأمريكية للقدس

10 مايو 2018 - 09:09 م

قالت صحيفة "هاآرتس" العبرية، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية وجهت الدعوة إلى 86 دولة ذات تمثيل دبلوماسي بإسرائيل، من بينها مصر، للمشاركة في احتفالية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأضافت أن "نحو 30 من بين سفارة أجنبية في إسرائيل وافقت على الدعوة والمشاركة في الحفل، الذي سيجرى مساء الأحد المقبل، قبل 24 ساعة من المراسم الرسمية لنقل السفارة، بمشاركة ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا، وزوجها جاريد كوشنر، ووزير المالية الأمريكي ستيف مينوشين، ونواب أمريكيين".

وأوضحت أن "من بين الـ30 سفارة التي وافقت على حضور الحدث، هناك 3 دولاً أعضاء بالاتحاد الأوروبي والتي وافقت على المشاركة على الرغم من رفض حكوماتها لخطوة نقل السفارة، وهي دول المجر والتشيك وبلغاريا، في الوقت الذي لم تحسم فيه سفارات رومانيا والنمسا التي تعتبر صديقة للحكومة الإسرائيلية، الأمر بشأن المشاركة من عدمه".

وأشار إلى أن "هناك 10 دول رفضت المشاركة في الاحتفال بنقل السفارة الأمريكية للقدس؛ وذلك لأسباب فنية وأسباب أخرى تتعلق بالمبدأ، وهي: مصر وروسيا وألمانيا واستراليا وبولندا وإيرلندا ومالطا والمكسيك والبرتغال والسويد".

ونشرت الصحيفة صورة من نص الدعوة التي بعثت بها الخارجية الإسرائيلية للسفارات وقالت فيها: "من رئيس الحكومة ووزير الخارجية السيد بنيامين نتنياهو وزوجته السيدة سارة نتنياهو، يشرفنا دعوتكم لحضور حفل افتتاح سفارة الولايات المتحدة الامريكية بالقدس، عاصمة إسرائيل، يوم الأحد الـ13 من مايو 2018، الساعة الخامسة مساء في وزارة الخارجية في 2 شارع يوئيل زوسمان، القدس".