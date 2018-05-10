بالفيديو.. إنجاز جديد لـ«صلاح» مع ليفربول

10 مايو 2018 - 09:11 م

فاز محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بجائزة أفضل لاعب في الريدز خلال الموسم الحالى 2017 – 2018، وفقًا لاختيار زملائه فى الفريق والجماهير، وذلك على هامش الحفل السنوى المقام حاليًا، لتوزيع جوائز الأفضل في النادي.

وجاء تتويج محمد صلاح بالجائزة بعدما سجل محمد صلاح 43 هدفًا مع الريدز فى جميع المسابقات، إذ يتصدر الفرعون المصرى قائمة هدافى البريميرليج برصيد 31 هدفًا، متفوقًا بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه هارى كين نجم توتنهام الذى يمتلك 28 هدفًا.

وكان محمد صلاح قد انضم لصفوف ليفربول مطلع هذا الموسم، من فريق روما الإيطالي، ونجح في فرض اسمه بين عمالقة الدوري الإنجليزي بعد المستويات المتميزة التي قدمها الفرعون المصرى.



