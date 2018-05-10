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ارتفاع حصيلة قتلى انهيار سد في كينيا إلى 47

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اشتباكات بين الشرطة والمعارضة وسقوط قتلى فى كينيا
اشتباكات بين الشرطة والمعارضة وسقوط قتلى فى كينيا

المصريون ووكالات

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ارتفعت حصيلة قتلى انهيار سد للمياه قرب العاصمة الكينية نيروبي بسبب الأمطار الغزيرة إلى 47 شخصا، وفق مسؤولين محليين.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المسؤولين (لم تسمّهم) قولهم إن "20 على الأقل من القتلى أطفال".
ومتحدثا عن جانب من تفاصيل المأساة التي وقعت الأربعاء، قال المزارع جوزيف ماينا: "أخذنا أطفالنا وهرعنا إلى مناطق مرتفعة".
وأضاف: "غمرت المياه منازلنا ومحاصيلنا، إلا أننا نجونا بأعجوبة، على عكس العشرات الآخرين الذين كان مصيرهم الموت".
وفي حصيلة سابقة للضحايا، قال جوزيف كيوكو، قائد شرطة منطقة رونغاي: "انتشلنا 38 جثة، وما يزال هناك الكثير من المفقودين".
وأوضح كيوكو أنّ انهيار "سد باتيل" بمثابة "كارثة" أدت إلى "وجرف مئات المنازل".
وانفجر سد باتيل في بلدة سولاي بمقاطعة ناكورو؛ بسبب أمطار موسمية غزيرة يتواصل هطولها على كينيا وعدد من الدول الإفريقية منذ شهرين.
وفي السياق، أعلن الصليب الأحمر الكيني وفرق إدارة الكوارث في مقاطعة ناكورو إنقاذ أكثر من 40 شخصا على خلفية الحادث ذاته.
وتقع بلدة سولاي على بعد 190 كم شمال غربي العاصمة نيروبي. 

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