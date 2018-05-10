تطور في العلاقات بين السودان وإثيوبيا

10 مايو 2018 - 11:21 م

أفرجت السلطات السودانية، يوم الخميس، عن السجناء الإثيوبيين المحكوم عليهم بقضايا الحق العام، بعد أسبوع من إصدار رئيس البلاد، عمر البشير، قرارا بالعفو عنهم.



وأفاد دبلوماسي بالسفارة الإثيوبية لدى الخرطوم، للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، بأن السلطات السودانية أفرجت عن سجناء الحق العام الإثيوبيين.



وأشار أن السجناء الإثيوبيين المحكوم عليهم بقضايا الحق العام والخاص، في السودان يبلغ عددهم 1400 إثيوبي.



ولم يحدد الدبلوماسي عدد الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم أو العدد الكلي لسجناء الحق العام فقط.



والخميس الماضي، أصدر الرئيس السوداني، قراراً بالعفو عن جميع سجناء الحق العام من الإثيوبيين بالبلاد، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد بالخرطوم.

