أتليتكو مدريد يغازل الأرجنتيني أجويرو في "الميركاتو" الصيفي

10 مايو 2018 - 11:23 م

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم الخميس، عن دخول نادي أتليتكو مدريد الإسباني في مفاوضات مكثفة مع مهاجم كرة القدم الأرجنتيني سيرغيو أغويرو لضمه من ناديه الإنجليزي مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وأكدت الصحيفة أن أتليتكو مدريد تواصل بالفعل مع ممثلي اللاعب لبحث إمكانية ضمه بداية من الموسم المقبل.



وأضافت الصحيفة أن التفاوض مع أغويرو يأتي تحسبًا لرحيل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان وانتقاله إلى نادي برشلونة.



ورحل أغويرو عن أتليتكو مدريد صيف 2011 واتجه إلى مانشستر سيتي ويمتد عقده مع النادي الإنجليزي حتى صيف 2020.

