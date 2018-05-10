ماذا قال وزير النقل بشأن زيادة تذاكر المترو

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الحياة السياسية

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المهندس هشام عرفات، وزير النقل

المصريون ـ متابعات

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قال وزير النقل، المهندس هشام عرفات، إن الوزارة درست زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق منذ أكثر من عام.
وأضاف عرفات، في تصريحات على قناة «دي إم سي» مع الإعلامي أسامة كمال، أن خطوط مترو الانفاق تحتاج إلى صيانة وخاصة الخط الأول.
وأكد أنه كان من الخطأ توحيد سعر تذاكر المترو لكل المحطات، وأن الخط الأول لمترو الأنفاق كان يحتاج إلى تطوير منذ أكثر من 15 عاماً.
وشدد على أن الخط الأول لمترو الأنفاق يحتاج لتغييرات فورية من بينها بنية التحتية من قضبان وإشارات وغيرها.

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