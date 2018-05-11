"الفقي" يكشف تفاصيل قانون إنهاء المنازعات

أكد الدكتور فخرى الفقى مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق، إن المقصود بقانون إنهاء المنازعات الضريبية هو حل المنازعات المتواجدة منذ فترات طويلة بسبب وتغير الضريبية خلال العشر سنوات الأخيرة.



وأوضح "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن هذه المنازعات إذا لم تحل فستؤدي إلى تفاقم الضريبة، لافتَا إلى أن القانون رقم 97 لسنة 2016 كان يعمل على إنهائها.

