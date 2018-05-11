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"الفقي" يكشف تفاصيل قانون إنهاء المنازعات

الحياة السياسية

الدكتور فخري الفقي
الدكتور فخري الفقي

المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور فخرى الفقى مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق، إن المقصود بقانون إنهاء المنازعات الضريبية هو حل المنازعات المتواجدة منذ فترات طويلة بسبب وتغير الضريبية خلال العشر سنوات الأخيرة.
وأوضح "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن هذه المنازعات إذا لم تحل فستؤدي إلى تفاقم الضريبة، لافتَا إلى أن القانون رقم 97 لسنة 2016 كان يعمل على إنهائها.
ولفت إلى أن قانون المنازعات الضريبية الجديدة بسيط ولا يتجاوز الـ8 مواد، وهو لإنهاء المنازعات وليس للتصالح مثلما يدعي البعض. 

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