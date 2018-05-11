بالفيديو.. "القرموطي" يستضيف "حمار"على الهواء

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القرموطي في لبس صياد يقبل "سمك" على الهواء

المصريون ـ متابعات

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استضاف الإعلامي جابر القرموطي «الحمار سنقر» على الهواء؛ احتفالا باليوم العالمي للحمير، الذي يصادف 8 مايو من كل عام.
قال «القرموطي»، في برنامجه على قناة «النهار»، مساء الخميس، إن استضافة للحمار تأتي «في إطار دعوته للرفق بهذا الحيوان الذي يهان في مصر».
وأضاف أن «الحمار رأسمال العديد من الفئات في مصر، وأهمهم المزارعين وأصحاب عربات الكارو وغيرهم من العمالة غير المنتظمة».
بدوره، قال عم فرحان، تاجر حمير، إن أسعار الحمير في مصر تتراوح بين 4 آلاف و18 ألف جنيه، موضحًا أن «الحمير تشعر وتحزن وتبكي مثلها مثل البني آدمين».


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