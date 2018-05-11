الكشف عن تفاصيل جديدة بواقعة تحرش طفل بزميلته

11 مايو 2018 - 03:21 ص

قال سامح مدكور، والد الطفل المتهم بـ«بوس» زميلته في الحضانة، إن القضاء لم يبرأ طفله حتى الآن، وإن المحكمة حددت جلسة 30 مايو الجاري للنطق بالحكم.



ونفى، في مداخلة مع برنامج «مصر النهارده»، على قناة مصر «الأولى»، الخميس، أن يكون طفله، البالغ 4 سنوات، قد تعرض لزميلته بالضرب.



وأضاف أن طفله لم يستوعب مجريات المحاكمة، وأنه ينظر إلى الأمر بمنظور الأطفال، ويعتقد أن «الناس بتلاعبه، وهو مبسوط مش مدرك هو فين».



وأوضح والد الطفل إن محضر اتهام ابنه حررته الأسرة الشاكية، 6 ديسمبر الماضي، وأنه نظم جلسة عرفية للتوصل إلى حل مرضي».



وقال إن القضية ترجع إلى جدة الطفل، وهي وكيلة مدرسته، وأخبرت الوالد بأن أسرة الطفلة حررت محضرًا ضد ابنه، تتهمه فيه بـ«ضرب ابنتهم».



وأضاف أنه اعتبر الأمر مجرد «هزار»، ولكن جدة الطفل أخبرته بأن الأسرة الشاكية تنوي التصعيد، وأنها أرفقت المحضر تقريرًا طبيًا.

