» قصة دفن عائلة مكونة من 5 أشخاص بتابوت واحد

شيّع أهالي مدينة كستمونا شماليّ تركيا، وسط حزن كبير جنازات عائلة "جتال أوغلو" المكوّنة من 5 أفراد في تابوت واحد، لقوا حتفهم حرقًا داخل منزلهم بعد قتلهم بوحشية.
وعُثر على جثامين العائلة بأكملها في منزل أحرقه لصوص الحيوانات في كستمونا ، حيث قاموا بسرقة الحيوانات ومن ثمّ إشعال النار بأصحابها، ليتسبب الحريق في وفاة العائلة بأكملها.
أُرسلت أجزاء من جثث الضحايا والتي جمعت من مكان الحادث، إلى مركز الطب الشرعي لفحصها وتثبيتها، والتي استمرّت بدورها 5 شهور ونصف في الفحص والتدقيق، وبمساعدة أفراد ومعارف العائلة.
بعدها تمّ تسليم أجزاء الجثث إلى أقارب العائلة، والذين قاموا بدفن الخمس جثث في تابوت واحد عبارة عن صندوق خشبي صغير، بعدما صلّوا عليهم في مسجد "نصر الله" هناك، ومنها إلى مقبرة "أحمد ديدي"، وسط دهشة وحزن كبيرين من معارف وأقرباء العائلة الضحية.
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