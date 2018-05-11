  • الجمعة 11 مايو 2018
  • بتوقيت مصر08:43 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

10 معلومات هامة عن محمد صلاح

إسرائيل تقصف سوريا

الخارجية الفرنسية: الوضع في الشرق الأوسط "خطير جدا"

جابر القرموطي

جابر القرموطي يستضيف "حمار" على الهواء

طفل البحيرة

الكشف عن تفاصيل جديدة بواقعة تحرش طفل بزميلته

القرموطي في لبس صياد يقبل "سمك" على الهواء

بالفيديو.. "القرموطي" يستضيف "حمار"على الهواء

هشام عرفات

أغرب رد من وزير النقل على زيادة تذاكر المترو

شباب الإخوان

التصالح مع «الإخوان» يُعرقل قانون العدالة الانتقالية

هنيدي

مفاجأة صادمة لجمهور "هنيدي" في رمضان

مترو الأنفاق

تعليق صادم من وزارة النقل بشأن رفع تذكرة المترو

فوانيس رمضان

معركة سلفية - أزهرية حول «زينة وفانوس رمضان»

قصة دفن عائلة مكونة من 5 أشخاص بتابوت واحد

الصفحة الأخيرة

دفن عائلة في تابوت
دفن عائلة في تابوت

أخبار متعلقة
#

مصرع عائلة من 9 أفراد بينهم 7 أطفال في حادث مروري

#

مصرع وإصابة 12 في تصادم سيارة بشجرة بالإسماعيلية

#

العناية الإلهية تنقذ أسرة بعد انهيار منزل بالمنيا

#

ماسبيرو .. حكاوى وبلاوى !!!!

شيّع أهالي مدينة كستمونا شماليّ تركيا، وسط حزن كبير جنازات عائلة "جتال أوغلو" المكوّنة من 5 أفراد في تابوت واحد، لقوا حتفهم حرقًا داخل منزلهم بعد قتلهم بوحشية.

وعُثر على جثامين العائلة بأكملها في منزل أحرقه لصوص الحيوانات في كستمونا ، حيث قاموا بسرقة الحيوانات ومن ثمّ إشعال النار بأصحابها، ليتسبب الحريق في وفاة العائلة بأكملها.

ففي الـ29 من نوفمبر 2017 الماضي فقد أقرباؤهم التواصل مع كل من فاضل جتال أوغلو (63) عاما وزوجته صباحات (62 سنة) وابنهما أمين (35 سنة) وزوجته شينغول (32 سنة) وحفيدهما سيردار جتال أوغلو البالغ من العمر 12 سنة، حيث انقطعت أخبارهم عن بقية أفراد العائلة ومعارفها.

وبعد التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام في كستمونا بناء على بلاغ من أقرباء العائلة الضحية، باشرت السلطات الأمنية التحقيقات فورًا، حيث عثر على متعلقات وبقايا جسد تخص الضحايا، ليتضح من عمليات البحث والتحقيق أنّ السبب في الجريمة البشعة هذه هي سرقة قطيع الحيوانات التي تعود ملكيتها لعائلة جتال أوغلو، حيث نجح اللصوص في سرقتها وبيع بعض منها بعد أن تمكنوا من الحصول عليها عقب قتلهم لجميع أفراد العائلة وحرق منزلهم.

أُرسلت أجزاء من جثث الضحايا والتي جمعت من مكان الحادث، إلى مركز الطب الشرعي لفحصها وتثبيتها، والتي استمرّت بدورها 5 شهور ونصف في الفحص والتدقيق، وبمساعدة أفراد ومعارف العائلة.

بعدها تمّ تسليم أجزاء الجثث إلى أقارب العائلة، والذين قاموا بدفن الخمس جثث في تابوت واحد عبارة عن صندوق خشبي صغير، بعدما صلّوا عليهم في مسجد "نصر الله" هناك، ومنها إلى مقبرة "أحمد ديدي"، وسط دهشة وحزن كبيرين من معارف وأقرباء العائلة الضحية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

موقفنا من الصراع الإيراني الإسرائيلي في سوريا

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (2ـ 2)

محمود سلطان

عودة مهاتير محمد

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» قصة دفن عائلة مكونة من 5 أشخاص بتابوت واحد
» هل يعود إخوان الجزائر للمشاركة بالحكم؟
» 30 مليار يورو خسائر إيطاليا مع انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي
» عالم عمره 104 أعوام ينهي حياته بـ"الموت الرحيم"
» تزايد أعدلد المسلمين بسجون الهند
» العثور على دبلوماسي نيجيري "مذبوحا" بمنزله في الخرطوم
» "الأرصاد": هذا هو موعد انكسار الموجة الحارة
» حاخام يهودي يكشف معلومة خطيرة عن إسرائيل
» هذه حقيقة حل البرلمان عقب أداء «السيسي» اليمين
» مصر ترفض دعوة للمشاركة في حفل نقل السفارة الأمريكية للقدس
» 13 شرطًا لموافقة عبدالرحمن الراشد على إدارة«الجزيرة»

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون