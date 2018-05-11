قطع المياه عن 10 أماكن بشبرا الخيمة

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الصرف الصحي

شبرا الخيمة

أم بيومي

شركة مياه الشرب

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة قطع المياه عن 10 مناطق لمدة 10 ساعات تبدأ من الرابعة عصر اليوم، الجمعة، حتى الخامسة من فجر السبت.

وذكرت الشركة - في بيان لها اليوم أن المناطق هي: "أرض نوبار – بيجام – عزبة عثمان – منطى – مدينة السعادة والتعاون – أم بيومى – منشية عبدالمنعم رياض – المنشية الجديدة – مدينة ابن الحكم – حوض العمدة".

وأشارت إلى أن المياه ستكون ضعيفة بمناطق "الشرقاوية – دمنهور شبرا – الفرنوانى – شبرا البلد – شبرا المحطة – الوحدة العربية – مدينة أبوبكر الصديق – مدينة عمر بن الخطاب – عزبة البكرى والجمال – عزبة سليم وبدران – مدينة الفتح – مساكن التمليك ومسطرد – أرض الدكتور – منشية الحرية – مدينة 6 أكتوبر – إبراهيم بك".

وأوضحت أن سبب قطع المياه جاء نظرًا لأعمال تحويل خطى المياه "800 مم – 600 مم" المغذيين لمنطقة شبرا الخيمة، لتحسين ضغوط المياه بالمنطقة.

وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.




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