وزير النقل: "لما بكون مزنوق بركب المترو"

11 مايو 2018 - 09:55 ص

أكد هشام عرفات، وزير النقل، أن الخط الثالث لمترو الأنفاق، سيتم الوصول به إلى محطة نادي الشمس في شهر سبتمبر، وسيتم بدء التشغيل التجريبي له في نفس الشهر.

وأضاف "عرفات"، في لقاء مع برنامج "مساء دريم"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، أن ذلك سيضيف للشبكة قاطني منطقة ألف مسكن، ومناطق جديدة لا تستخدم المترو، حيث يصلون إلى منطقة العتبة في 22 دقيقة.

وتابع: أن مترو الأنفاق وسيلة مواصلات ممتازة، معقبًا "لما بكون مزنوق وعندي اجتماع في مجلس الوزراء، عمري ما بروح بالعربية، أنا بروح بمترو الأنفاق، والعربية بتوصل بعدها بتلت ساعة".



