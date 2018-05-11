تطورات في قضية قتل صاحب محل عاكس فتاة

11 مايو 2018 - 10:12 ص

قررت نيابة أوسيم حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل صاحب محل بعد مشاجرة نشبت بينهما، لقيام الأخير بمعاكسة شقيقته.

وردت معلومات لمركز شرطة أوسيم، يفيد باندلاع مشاجرة وسقوط قتيل، وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث، شمال الجيزة، لموقع الحادث، وتم العثور على جثة "أحمد.ع.م"، 40 سنة، صاحب محل، وبها جرح طعنى بالرقبة.

وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة، "عصام.ع.ع"، 19 سنة، "عامل"، بسبب معاكسة شقيقه من قبل الطرف الثاني للمشاجرة، فسدد له طعنة نافذة بسكين أودت بحياته وفر هاربا.

وبمواجهته اعترف بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



