"سليمان جودة" يحذر الحكومة من ارتفاع احتياطي النقد

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صندوق النقد

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سليمان جودة

الاحتياطى لاجنبى

طالب سليمان جودة، الكاتب الصحفى، الحكومة المصرية، بالحذر من ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى، والذى وصل إلى 44 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه رغم أن هذا الارتفاع يوفر السيولة اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، ويضمن للمستثمر تحويل أرباحه للخارج، لكن الواقع أننا أمام أعباء رهيبة من القروض والسندات، وهى ديون مؤجلة السداد.

وأضاف "جودة"، خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "سلف ودين"، أن الحكومة تتجاهل أن الدين الداخلى يقترب من الأربعة تريليونات جنيه، وأن الدين الخارجى بعد البدءِ فى محطة الضبعة سيبلغ نحو 1.9 تريليون جنيه، بمعنى أنه إجمالى الدين العام سيكون فى حدود 6.4 تريليون جنيه.

ومضى الكاتب الصحفى قائلاً: "إذا كان اللجوء للقروض من المؤسسات الدولية حلاً لبعض الدول لتحسين وضعها الاقتصادى، إلا أنه ليس دومًا كذلك، وكان حريًّا بصانع القرار أن يضع التجارب الفاشلة للدول التى تعاملت مع صندوق النقد أو البنك الدولى فى الحسبان، صحيح أن بعض هذه الدول أصبحت كيانات اقتصادية كبرى، إلا أن الثابت أنه لا يمكن لدولة وضعت نفسها بين مطرقة الأقساط وسندان الاحتياجات أن تحقق نهضة اقتصادية".



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