152 مليون دولار استثمارات صينية ببني سويف

أشاد المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، بمستوى وتطور الاستثمار الصيني على أرض المحافظة، والذي يؤكد التعاون المثمر بين مصر والصين الذي يشهد أفضل أحواله في تلك الفترة.
ولفت إلى أن ضخ مزيد من الاستثمارات وإقامة العديد من المشروعات يعد أمرًا جيدًا للغاية ودليلًا واضحًا على تنافسية المقومات التي تمتلكها المحافظة في مجال الاستثمار وامتلاكها مناطق صناعية واعدة، وأن المناخ الاستثماري في مصر أصبح مؤهلًا وجاذبًا لمزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
جاء ذلك على خلفية زيارة وفد صيني "ضم مسؤولي شركة أنجل ييست الصينية" لمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإعلان الشركة عن قيمة الاستثمارات في التوسعات الجديدة لمصنع خميرة أنجل ييست بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف شرق النيل والتي وصلت إلى مايقارب الـ 55 مليون دولار لإضافة منتجات وأنشطة جديدة مثل مكسبات الطعم وأسمدة وأعلاف
لتصل إجمالي الاستثمارات بشركة أنجل ببني سويف "بعد إضافة قيمة التوسعات الجديدة " إلى 152 مليون دولار (حسب تصريحات مسؤولي الشركة).
وتبلغ الطاقة الإنتاجية حاليا للمصنع 25 ألف طن من الخميرة الجافة ، ويتم تصديرها إلى 168 دولة عربية وأوروبية، بنسبة تصل إلى 95% من المنتج ، بقيمة إيرادات 40 مليون دولار في عام 2017 ، والـ 5 % الباقية للسوق المحلي ، ويعمل بالمصنع 500 عامل ما بين مهندسين ومسؤولي خطوط انتاج ، وعمال ، وفنين ، وحوالي 95 % منهم من أبناء بني سويف ، وسوف يصل هذا العدد إلى 1000 عامل خلال التوسعات الجارية
وتنتج مجموعة أنجل الخميرة ومكونات الخبز، مستخلصات الخميرة ، منتجات التوابل ، منتجات صحية للإنسان، مستخلصات الخميرة ، خميرة الوقود (الايثانول)، الإنزيمات ، منتجات تغذية الحيوانات، أسمدة حيوية ، أعلاف حيوانية
وصرح المهندس عمرو أحمد نائب مدير عام المصنع أن الشركة تعتزم ضخ مزيد من الإستثمارات والتوسع في الأنشطة والإنتاج .
ويستهدف زيادة الطاقة الانتاجية من 20 الف طن سنويا إلى 35 طن سنويا من الخميرة ويستهدف أيضا إضافة نشاط البيكنج باودر ، وإنشاء مركزا بحثيا للأبحاث العلمية المتعلقة بمنتجات الشركة
كان المحافظ قد استقبل وفدا من حكومة مدينة يتشانج بجمهورية الصين الشعبية ضم " زو جي " نائب محافظ مدينة يتشانج ، "وانج يوا انتشنج " مدير عام الشؤون الاقتصادية والتطوير التكنولوجي لمدينة يتشانج،"جين بنج" مديرمكتب الحفاظ على المياه والطاقة الكهرومائية ، "تساي لو" نائب مكتب الشؤون الخارجية لمدينة يتشانج، "يي شيفونج" رئيس مجموعة شركات أنجل ييست.