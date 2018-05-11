152 مليون دولار استثمارات صينية ببني سويف

جاء ذلك على خلفية زيارة وفد صيني "ضم مسؤولي شركة أنجل ييست الصينية" لمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإعلان الشركة عن قيمة الاستثمارات في التوسعات الجديدة لمصنع خميرة أنجل ييست بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف شرق النيل والتي وصلت إلى مايقارب الـ 55 مليون دولار لإضافة منتجات وأنشطة جديدة مثل مكسبات الطعم وأسمدة وأعلاف لتصل إجمالي الاستثمارات بشركة أنجل ببني سويف "بعد إضافة قيمة التوسعات الجديدة " إلى 152 مليون دولار (حسب تصريحات مسؤولي الشركة).

وتبلغ الطاقة الإنتاجية حاليا للمصنع 25 ألف طن من الخميرة الجافة ، ويتم تصديرها إلى 168 دولة عربية وأوروبية، بنسبة تصل إلى 95% من المنتج ، بقيمة إيرادات 40 مليون دولار في عام 2017 ، والـ 5 % الباقية للسوق المحلي ، ويعمل بالمصنع 500 عامل ما بين مهندسين ومسؤولي خطوط انتاج ، وعمال ، وفنين ، وحوالي 95 % منهم من أبناء بني سويف ، وسوف يصل هذا العدد إلى 1000 عامل خلال التوسعات الجارية وتنتج مجموعة أنجل الخميرة ومكونات الخبز، مستخلصات الخميرة ، منتجات التوابل ، منتجات صحية للإنسان، مستخلصات الخميرة ، خميرة الوقود (الايثانول)، الإنزيمات ، منتجات تغذية الحيوانات، أسمدة حيوية ، أعلاف حيوانية وصرح المهندس عمرو أحمد نائب مدير عام المصنع أن الشركة تعتزم ضخ مزيد من الإستثمارات والتوسع في الأنشطة والإنتاج .