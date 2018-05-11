شاهد.. أب يعض ابنه حتى الموت

11 مايو 2018 - 10:31 ص





ألقت الشرطة الإندونيسية، القبض علي أب قتل ابنه البالغ من العمر 4 سنوات، عن طريق عضه؛ زاعمًا أنه وجده مغريًا للأكل.

ويقول الرجل البالغ، من العمر 28 عامًا، إنه كان يعض الطفل لمداعبته بينما كانا في رحلة إلى الشاطئ في جنوب مقاطعة سولاويزي بإندونيسيا، وأصيب الطفل بجروح.

ووفقًا لما ذكره موقع "ذا صن"، فإن والدة الطفل تلقت مكالمة هاتفية تفيد بأن الطفل تم نقله إلى المستشفى، حيث توفي بعد ذلك بوقت قصير.

وعندما استجوبت الشرطة الأب ادعى أن الطفل أصيب في حادث دراجة نارية، لكن الشرطة اشتبهت في عدم صحة ادعاءاته بعد تشريح الجثة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، إنه تبين أن الجثة كان بها العديد من الجروح ولم تكن ناتجة عن حوادث مرورية.



وبعد استجواب الأب، اعترف بأنه قام بعض الطفل عدة مرات، ومن المحتمل أن يواجه الأب عقوبة السجن 15 سنة.

وذكرت التقارير المحلية، أن الأب كان منزعجًا من أن الطفل كان غالبًا يرفض مداعبة والده.