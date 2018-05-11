«سياحة المنيا» تحصل علي الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

11 مايو 2018 - 10:52 ص

أعلن الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، أن مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، وافق على اعتماد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، وذلك بعد استيفاء كل المعايير الأكاديمية التى ترتبط بقدرة المؤسسة والفاعلية التعليمية وفق تقارير المراجعين والخبراء، مشيراً إلى أنه باعتماد كلية السياحة والفنادق يصل عدد كليات الجامعة المعتمدة إلى ثماني كليات، هى كليات الهندسة، والعلوم، والصيدلة، والزراعة، والتربية للطفولة المبكرة، والتربية وطب الأسنان والسياحة والفنادق، هذا إلي جانب اعتماد برنامج الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق.

وتابع أبو المجد: أن الجامعة تسعى لتوفير الموارد والإمكانيات اللازمة لاعتماد باقى كليات الجامعة بالتنسيق مع مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة.