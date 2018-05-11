الذهب ينخفض ليسجل هذا الرقم

11 مايو 2018 - 11:08 ص

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 646 جنيها في السوق المحلية، بعد أن وصل إلى 663 جنيها في الأيام الماضية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

عيار 21 سجل الجرام 646 جنيها

عيار 18.. سجل الجرام 554 جنيها.

عيار 24.. سجل الجرام 738 جنيها.

سعر الجنيه الذهب (8 جرامات).. سجل 5168 جنيها.

سعر أوقية الذهب.. سجلت 1290 دولارا.

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.



