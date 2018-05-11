» "ماهر" يطرح حلًا للمصالحة بين الإخوان والدولة

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احمد ماهر
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احمد ماهر

قدم الناشط السياسي وعضو حركة شباب 6 أبريل، أحمد ماهر، حلًا لأطراف النزاع الذي دار منذ عام 2013 بين الدولة وجماعة الإخوان التي كانت تحكم في ذلك الوقت قائلًا، "يجب أن يتنازلوا عن القصاص".

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، قائلًا "المعضلة الرئيسية في تجارب العدالة الانتقالية هي إزاي تقنع طرف أن يخرج بأمان".

وتابع: "وأنه يمكن اقتسام السلطة وتأمين الحد الأدني من المصالح الاقتصادية والامتيازات".

ووجه رسالة للطرف الآخر قائلًا، "وكذلك إزاي تقنع الطرف التاني بالتنازل قليلا في أمور مثل القصاص من أجل عدم سقوط ضحايا جدد".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "ماهر" حيث قال عمرو محمد، "العدالة الانتقالية هى مفتاح خروجنا من المأزق اللى البلد وقعت فيه".

وأضاف آخر قائلًا، "الإقناع كلمة لا محل لها في عالمنا دي مجرد كلمة شيك ملهاش اي قوة".

 



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