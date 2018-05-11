استكمال محاكمة متهمي "بيت المقدس".. غدًا

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تنظر غدًا السبت، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، محاكمة 213 متهمًا في قضية "بيت المقدس".

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، اتهامات بالاتفاق والمساعدة والاشتراك في أحداث العنف التي شهدتها البلاد بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبرزها قتل اللواء محمد السعيد، مساعد وزير الداخلية، والمقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني، والنقيب محمد أبوشقرة، والهجوم على كنيسة الوراق، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية في سبتمبر 2013، وتفجير مديريتي أمن الدقهلية ديسمبر 2013 والقاهرة يناير 2014.



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