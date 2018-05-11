كيف تحصلين علي بشرة جميلة

11 مايو 2018 - 11:37 ص

تسعى جميع الفتيات إلى الحصول على بشرة جميلة نضرة، فالجمال جزأ لا يتجزأ من شخصيتها، لذلك تلجأ إلى استخدام العديد من الوصفات الطبيعية حتى تضمن حفاظها على جمال بشرتها .

طرق زيادة جمال الوجه

نصائج جمالية:

تطهير البشرة: تتعرض البشرة بشكل يومي للعديد من الأوساخ، وحتى يستطيع الفرد الحفاظ عليها يجب عليه أن يقوم بتنظيفها بشكل مستمر من أجل إظهار جمالها.

تقشير البشرة: وهو إزالة الخلايا الميتة الموجودة على البشرة حتى تصبح أكثر صفاءً.

ترطيب البشرة: تعمل المرطبات على إبقاء الوجه رطباً، وتحافظ عليه من علامات التقدم بالسن .

أطعمة صحية:

اللوز: يحتوي اللوز على فيتامين H الذي يعمل على حماية البشرة من أشعة الشمس؛ الأمر الذي سيضمن لها بياضها.

الجزر: يحتوي الجزر على فيتامين ألف الذي يعمل على تقوية النظر، وتنقية البشرة من البثور.

بذور الكتان: تلعب بذور الكتان دوراً مهماً في تخليص الوجه من علامات الشيخوخة، وذلك بسبب احتوائها على أحماض أوميغا3 التي تجعل البشرة رطبة بشكل مستمر.

وصفات طبيعية لجمال الوجه

خلطة البيض

تتركز أهمية هذه الخلطة في زيادة جمال البشرة، ورطوبتها.

المكونات

بيض.

طريقة التحضير

فصل صفار البيضة عن البياض.

وضع بياض البيضة في الخلاط الكهربائي من أجل خلطه جيداً.

وضع الخلطة على الوجه بشكل دائري.

ترك الخلطة على الوجه إلى أن تجف.

غسل الوجه من الخلطة ثم مسحه بماء الورد وذلك من أجل جعله أكثر نضارة.

خلطة العسل

تعمل هذه الخلطة على تصفية البشرة، وتنقيتها من البثور.

المكونات

بيضة واحدة.

ملعقة من الجلسرين.

ملعقة من طحين الشوفان.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير

تسخين العسل على بخار الماء حتى يُصبح سائلاً.

خلط بياض البيضة مع العسل، والشوفان، والجلسرين.

الاستمرار بتحريك المكونات إلى أن تصبح على شكل عجينة متماسكة.

وضع الخلطة على الوجه بشكل بطيء مع تجنب اقترابها من منطقة العينين.

ترك الخلطة على الوجه لمدة ثلث ساعة.

غسل الوجه من الخلطة بالماء الدافئ ثم البارد، وذلك من أجل إغلاق مسامات الوجه، وحمايتها من ترسب الأوساخ بداخلها.

خلطة النعناع

تمنح هذه الخلطة الوجه الرطوبة والبياض.

المكونات

بيضة واحدة

ملعقة من طحين الذرة.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من مطحون أوراق النعناع.

طريقة التحضير

وضع البيضة في وعاء، وتحريكها جيداً.

وضع المكونات فوق البيضة داخل الوعاء.

خلط المكونات مع بعضها البعض إلى أن تتماسك.

وضع الخلطة على الوجه وتركها إلى أن تجف.

غسل الوجه من الخلطة.

الاستمرار في عمل الخلطة إلى أن يُصبح لون البشرة أبيض.

خلطة البرتقال

تعمل هذه الخلطة على شد الوجه، وزيادة لمعانه.

المكونات

بيض.

طحين الشوفان

عصير البرتقال.

طريقة التحضير

خلط المكونات مع بعضها البعض بالكميات التي تتناسب مع الوجه.

مزج المكونات بشكل جيد .

وضع الخلطة على الوجه لمدة ثلث ساعة.

غسل الوجه بشكل جيد .



