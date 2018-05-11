  • الجمعة 11 مايو 2018
  • بتوقيت مصر12:43 م
بحث متقدم
مسجد العاصمة

14 صورة لتفقد "السيسي" العاصمة الإدارية

تذاكر المترو

"المترو" للأغنياء فقط

جمال خاشقجي

خاشقجي : هذا سر انتكاسة الإخوان

هشام عرفات، وزير النقل

وزير النقل: "لما بكون مزنوق بركب المترو"

مريم عبد السلام

بالصور.. سلطات المطار تتحفظ على جثمان الطالبة "مريم"

الإعلامي عمرو أديب

"أديب": الإخوان يتبعون سياسة النمل

قوات الامن

انتشار أمني مكثف بمحيط "الصحفيين"

الدولار والجنيه

تعرف على أسعار العملات اليوم

محمد صلاح

10 معلومات هامة عن محمد صلاح

إسرائيل تقصف سوريا

الخارجية الفرنسية: الوضع في الشرق الأوسط "خطير جدا"

14 صورة لتفقد "السيسي" العاصمة الإدارية

الحياة السياسية

مسجد العاصمة
جانب من مسجد العاصمة الادارية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

القوي العاملة تزف بشري سارة للشباب

#

حملة مواطن: العاصمة الإدارية الجديدة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني

#

«عابدين»: العاصمة الإدارية الجديدة «مشروع استثماري»

#

رئيس العاصمة الإدارية: "لم نأخذ مليم من الدولة"

السيسي

تفقد

العاصمة الإدارية

التطورات

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إلى شرح مفصل عن الأعمال التي تم انجازها في العاصمة الإدارية الجديدة من القائمين على الإنشاءات، اثناء تفقده لأخر التطورات التي وصلت إليها والوقوف على الأعمال التي تم الانتهاء منها.

ومن أبرز الأعمال التي تفقدها الرئيس مسجد العاصمة "الفتاح العليم"، الذى كلف الرئيس بإنشائه  خلال قداس عيد الميلاد المجيد الماضي.

ويقع مسجد الفتاح العليم بنهاية العاصمة الإدارية من اتجاه طريق السويس السخنة، أو شارع التسعين الجنوبي بمدينة القاهرة الجديدة، وبدأ العمل في تخطيط وتنفيذ الجامع بعد أن أعلن الرئيس السيسي تدشين أكبر جامع وكنيسة في مصر خلال الاحتفال بأعياد الميلاد يناير 2017.
شاهد الصور..
















تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

موقفنا من الصراع الإيراني الإسرائيلي في سوريا

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (2ـ 2)

محمود سلطان

عودة مهاتير محمد

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» قصة معاناة رجل لم يمارس الجنس حتى سن الـ37 عامًا
» "ماهر" يطرح حلًا للمصالحة بين الإخوان والدولة
» شاهد.. أب يعض ابنه حتى الموت
» ركاب المترو يرفعون شعار المقاطعة
» قصة دفن عائلة مكونة من 5 أشخاص بتابوت واحد
» هل يعود إخوان الجزائر للمشاركة بالحكم؟
» 30 مليار يورو خسائر إيطاليا مع انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي
» عالم عمره 104 أعوام ينهي حياته بـ"الموت الرحيم"
» تزايد أعدلد المسلمين بسجون الهند
» العثور على دبلوماسي نيجيري "مذبوحا" بمنزله في الخرطوم
» "الأرصاد": هذا هو موعد انكسار الموجة الحارة

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون