"كلوب" يكشف: 4 مواصفات وراء تألق "صلاح"

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عدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الانجليزي الذي يلعب بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح الصفات التي يمتاز بها اللاعب والتي كانت من أهم أسباب تطور مستواه بشكل سريع.

وأضاف "كلوب" في تصريحات صحفية لصحيفة "إكسبريس" الإنجليزية، "نعم محمد صلاح سجل عدداً هائلاً من الأهداف هذا الموسم وهو ما جعله نجماً ساطعاً فى سماء ليفربول، لكن هناك العديد من الصفات ساهمت فى توهجه مع الفريق أبرزها الرغبة فى مواصلة التطوير من مستواه والتعلم من الأخطاء".

وأضاف مدرب ليفربول "محمد صلاح شخص متواضع للغاية على الرغم من أنه محط أنظار الإعلام فى مصر وإنجلترا، ويتمتع بالالتزام والانضباط، على الرغم من الجوائز العديدة التى حصل عليها هذا الموسم، إلا أنه لم يتخلى عن صفاته، لذلك أحب محمد صلاح كثيراً".

وواصل كلوب تصريحات عن محمد صلاح قائلاً "محمد صلاح يحظى بتقدير الجميع فى ليفربول، يحب أن ينسب إنجازاته للجميع هنا، ودائماً ما يتحدث أن الجوائز التى يحصدها هذا الموسم باستمرار تأتى بمساعدة زملائه يا له من سلوك رائع".



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