فتح معبر رفح 4 أيام

11 مايو 2018 - 02:10 م

قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح لمدة 4 أيام تبدأ من صباح غد السبت وحتى الثلاثاء المقبل لسفر وعودة المواطنين من وإلى القاهرة.

وتوجه سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه الدائم على تخفيف المعاناة على أبناء الشعب الفلسطيني، وللأجهزة الأمنية المصرية التي لا تتوانى في تقديم كل المساعدة المستطاعة، متمنياً لمصر دوام الاستقرار والازدهار ولشعبها دوام الأمن والأمان.



