رسالة قاسية من "غادة الشريف" لحكومة «إسماعيل»

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الحكومة

وزارة النقل

فيس بوك

الاقتراض

غادة شريف

انتقدت غادة شريف، الكاتبة الصحفية، قيام الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة بتضاعف الاقتراض؛ من أجل استكمال عدد من المشروعات التنموية  والاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه القرارات تزيد من الدين العام.

وقالت "شريف"، خلال تدوينتها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "قناة السويس أيضًا طلبت قرضًا بـ400 مليون دولار من البنوك، والمصرية للاتصالات طالبة قرض بـ900 مليون دولار ووزارة الآثار أخذت قروضًا وحتى شرم الشيخ اتخصص لها قرض بـ1.8 مليار دولار لبناء صالات مغطاة ووزارة التعليم بتتبرع بـ209 ملايين جنيه باليمين وتأخذ قرضًا بـ500 مليون دولار بالشمال ووزارة النقل هتاخذ قرض بـ800 مليون يورو لتحديث عربات القطارات طب بترفعوا التذاكر على الناس ليه؟ ، وغير كده بنزيد من الديون الداخلية والخارجية ! ".

 وتابعت قائلة :" لم نسمع  وسط هذا الزخم من القروض عن  قرض مثلا  لتحسين مرتبات الموظفين او قرض لحل أزمة المعاشات او قرض لإعادة تأهيل المصانع و تشغيلها؟.. هو الغرض هو الاقتراض فى حد ذاته يا حكومة ، و ليس ما ستفعله بالقرض، ولهذا كما ترى فإن كل القروض بتتصرف على اشياء لا نعلمها ولكن المسئولين يعلمون ، و للأسف هذه القروض  لا تنفقونها فى تحسين مستوى معيشة المواطن، بل تنفقونها على مبانى مهجورة و انشاءات و احتفالات ".


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