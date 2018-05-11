قرار حاسم من "صلاح" بشأن انتقاله إلى الريال

11 مايو 2018 - 03:02 م

أنهى اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، حالة الجدل التي تناولتها الصحف العربية والعالمية حول انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال "صلاح"، لصحيفة "الجارديان" خلال مقابلة بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي مع الريدز مساء أمس، الخميس، عقب سؤاله عن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد، أجاب بالقول: "أنا سعيد للغاية هنا في ليفربول، وكل الأمور تسير على ما يرام".

وأضاف: "لدي طموحات كثيرة أسعى لتحقيقها في المستقبل مع ليفربول، لقد قدمنا موسما رائعا، وتأهلنا لنهائي دوري أبطال أوروبا، كل من ينتمي لليفربول سعيد للغاية بما نحققه".

وأكمل أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم: "إنها مجرد بداية، هذا موسمي الأول مع ليفربول، ونفس الحال بالنسبة للاعبين آخرين، لم أتابع كل مباريات ليفربول الموسم الماضي، ولكن أعتقد أن ما حققناه هذا الموسم لا يصدق".

وأضاف:"نسعى للتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، كما نتطلع أيضا لحصد اللقب القاري، سنلعب من أجل الفوز على ريال مدريد".

وعن اختياره أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ونادي ليفربول للموسم الحالي قال صلاح: "لعبت موسما جيدا مع ليفربول، لكنه لم يكن كذلك، لولا مساعدة رفاقي، نحن نحاول مساعدة بعضنا".

وسيلتقي ناديي ريال مدريد وليفربول في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الـ26 من مايو الجاري على أرضية الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.







