مفاجأة.. سموحة ينسحب من نهائي كأس مصر

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سموحة

فرج عامر

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قرر مجلس إدارة نادي سموحة، برئاسة المهندس محمد فرج عامر الانسحاب بشكل رسمي من نهائي بطولة كأس مصر والمقرر إقامته أمام الزمالك الثلاثاء المقبل.

وقال المهندس فرج عامر، رئيس النادي في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قرر مجلس إدارة نادي سموحة الانسحاب من نهائي كأس مصر".

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، قد قرر عقد اجتماعًا طارئًا غدًا، السبت، لبحث تداعيات الأزمة الحالية بين الاتحاد ورئيس النادى، بسبب هوية حكام النهائي.

وكان فرج عامر دخل فى أزمة كبيرة مع الاتحاد بعد رفض "الجبلاية" الاستعانة بحكام أجانب، وأصدر الاتحاد بياناً أكد خلاله أن طاقم مصري سيدير النهائي ، وهو ما أشعل الأزمة بينهم.




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