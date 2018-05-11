  • الجمعة 11 مايو 2018
  • بتوقيت مصر06:25 م
بحث متقدم
غالي يعود إلى تدريبات الأهلي الجماعية

بث مباشر.. مباراة الأهلي وأياكس الهولندي

الناشط السياسي ممدوح حمزة - والإعلامي عمرو أديب

تعليق ناري من «حمزة» على علاقة «أديب» بالمعارضة

مرتضى وفرج عامر

بالفيديو.. مرتضى لـ«فرج عامر»:«لو راجل انسحب»

مترو الأنفاق

رفع تذاكر المترو.. هل حققت مصر العدالة الاجتماعية؟

الدكتور عكـــرمة صبري، إمام وخطيب المسجد الأقصى

إسرائيل تمنع خطيب الأقصى من دخول الضفة 4 أشهر

وزير النقل هشام عرفات

وزير النقل: "ضميري مرتاح"

أرشيفية

زعيم الحوثيين يهرب من اليمن في زي نسائي

مسيرة العودة الكبرى

استشهاد فلسطينيين وإصابة 167 برصاص الاحتلال الإسرائيلي

الدولار

تدهور مفاجئ للدولار أمام العملات الرئيسية

سموحة والزمالك

مفاجأة.. حول انسحاب «سموحة» من نهائي الكأس

تدهور مفاجئ للدولار أمام العملات الرئيسية

مال وأعمال

الدولار
الدولار

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين

#

بالأرقام.. ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنية

#

"عاشور" حكمًا للزمالك و"نور الدين" للمقاولون

#

"البنا" حكمًا لمباراة المصري وطنطا

الدولار

اسعار الدولار

أسعار العملات

الصرافة

الدولار والجنيه

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، تراجعًا مفاجئًا خلال تعاملات اليوم، الجمعة، بعد بيانات اقتصادية متبانية، حيث يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية.

وبحلول الساعة 12:00 صباحاً (10:00 بتوقيت جرينتش)، تراجع الدولار أمام اليورو بنحو 0.2% إلى 1.1936 دولار، كما هبط أمام الين بنحو 0.08% مُسجلاً 109.31 ين.

فيما انخفضت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2% عند 1.3546 دولار، بينما تراجعت أمام الفرنك السويسري عند 1.0006 فرنك بنسبة انخفاض 0.3%.

وفي الأسبوع الجاري ارتفعت العملة الأمريكية لأعلى مستوى في 2018، بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من اتفاق إيران النووي، لكن العملة فقدت مكاسبها بعد ذلك واتجهت نحو تسجيل خسائر.

أما مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فصعد بنحو 0.1% إلى  92.550 دولار.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

موقفنا من الصراع الإيراني الإسرائيلي في سوريا

جمال سلطان

الروحانية الرجعية!

محمود سلطان

عودة مهاتير محمد

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل حارس عقار وإصابة 5 أمناء شرطة بالسلام
» شاب يحاول الانتحار من أعلى برج شبكة محمول بالعجوزة
» بلطجية يعتدون على طلاب بـ«الجنازير والسيوف» أثناء عرض مسرحي
» إسرائيل تمنع خطيب الأقصى من دخول الضفة 4 أشهر
» «ماكمانامان»: لم أتوقع تألق «صلاح» مع ليفربول
» «حياة» تنظم مؤتمرها السنوى لدعم السجينات
» مفاجأة.. حول انسحاب «سموحة» من نهائي الكأس
» بعد الانسحاب من نهائي الكأس..عقوبات مشددة تنتظر سموحة
» قرار حاسم من "صلاح" بشأن انتقاله إلى الريال
» بالفيديو.. مرتضى لـ«فرج عامر»:«لو راجل انسحب»
» تعليق ناري من «حمزة» على علاقة «أديب» بالمعارضة

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • مغرب

    06:46 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون